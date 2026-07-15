Concert Yvi Duo au Café Le Commerce Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande
jeudi 16 juillet 2026 · Café Le Commerce Chez Les Filles · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Concert Yvi Duo au Café Le Commerce Chez les Filles
Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Concert Yvi Duo au Café Le Commerce Chez les Filles
Yvi Duo invite Johan P’MBO percussioniste sur leurs compositions. .
Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61
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English : Concert Yvi Duo au Café Le Commerce Chez les Filles
Yvi Duo Concert at Café Le Commerce Chez les Filles
L’événement Concert Yvi Duo au Café Le Commerce Chez les Filles Marmande a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne
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