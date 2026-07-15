Concert Yvi Duo au Café Le Commerce Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande

jeudi 16 juillet 2026 · Café Le Commerce Chez Les Filles · Marmande

Informations pratiques

Marmande

Concert Yvi Duo au Café Le Commerce Chez les Filles

Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Concert Yvi Duo au Café Le Commerce Chez les Filles

Yvi Duo invite Johan P’MBO percussioniste sur leurs compositions. .

Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61

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English : Concert Yvi Duo au Café Le Commerce Chez les Filles

Yvi Duo Concert at Café Le Commerce Chez les Filles

L’événement Concert Yvi Duo au Café Le Commerce Chez les Filles Marmande a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne