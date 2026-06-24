Cycle Cinéma du Musée Marzelles Le Tableau Cinéma le Plaza Marmande vendredi 17 juillet 2026.

Marmande

Cycle Cinéma du Musée Marzelles Le Tableau

Cinéma le Plaza 36 Boulevard de Mare Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 4.8 – 4.8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Temps fort de l’Exposition “Portraits” Séance cinéma = Le Tableau

Temps fort de l’Exposition “Portraits” Séance cinéma = Le Tableau .

Cinéma le Plaza 36 Boulevard de Mare Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

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English : Cycle Cinéma du Musée Marzelles Le Tableau

Highlight of the “Portraits” Exhibition: Film Screening = “Le Tableau”

L’événement Cycle Cinéma du Musée Marzelles Le Tableau Marmande a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Val de Garonne