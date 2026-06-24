Cycle Cinéma du Musée Marzelles Le Tableau Cinéma le Plaza Marmande
Cycle Cinéma du Musée Marzelles Le Tableau Cinéma le Plaza Marmande vendredi 17 juillet 2026.
Marmande
Cycle Cinéma du Musée Marzelles Le Tableau
Cinéma le Plaza 36 Boulevard de Mare Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 4.8 – 4.8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Temps fort de l’Exposition “Portraits” Séance cinéma = Le Tableau
Temps fort de l’Exposition “Portraits” Séance cinéma = Le Tableau .
Cinéma le Plaza 36 Boulevard de Mare Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cycle Cinéma du Musée Marzelles Le Tableau
Highlight of the “Portraits” Exhibition: Film Screening = “Le Tableau”
L’événement Cycle Cinéma du Musée Marzelles Le Tableau Marmande a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Val de Garonne
À voir aussi à Marmande (Lot-et-Garonne)
- Atelier Philo à la Médiathèque Rue de la République Marmande 3 juillet 2026
- Café Culture à la Médiathèque Rue de la République Marmande 4 juillet 2026
- Atelier Jeunes au Musée Marzelles Graffe ce portrait ! Musée Marzelles Marmande 4 juillet 2026
- Ticket Loisirs Vacances d’Été 2026 Marmande 6 juillet 2026
- Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été Maison des Marmandais Marmande 7 juillet 2026