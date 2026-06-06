Marmande

Ticket Loisirs Vacances d’Été 2026

En ville Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-06

Pendant les vacances d’été, la ville de Marmande propose aux jeunes de 6 à 17 ans, des activités sportives et culturelles pour tous.

Golf, football, tir à l’arc, vélo, animation vidéo, jeux vidéo, peinture… sont au programme.

Pour plus de renseignements, contacter le service des sports au 05 53 93 30 30. .

En ville Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 30 30

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English : Ticket Loisirs Vacances d’Été 2026

L’événement Ticket Loisirs Vacances d’Été 2026 Marmande a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Val de Garonne