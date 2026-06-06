Ticket Loisirs Vacances d’Été 2026 Marmande
Ticket Loisirs Vacances d’Été 2026 Marmande lundi 6 juillet 2026.
Marmande
Ticket Loisirs Vacances d’Été 2026
En ville Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-06
Pendant les vacances d’été, la ville de Marmande propose aux jeunes de 6 à 17 ans, des activités sportives et culturelles pour tous.
Golf, football, tir à l’arc, vélo, animation vidéo, jeux vidéo, peinture… sont au programme.
Pour plus de renseignements, contacter le service des sports au 05 53 93 30 30. .
En ville Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 30 30
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English : Ticket Loisirs Vacances d’Été 2026
L’événement Ticket Loisirs Vacances d’Été 2026 Marmande a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Val de Garonne
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