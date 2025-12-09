Garorock Festival 2026 #30 Marmande

Garorock Festival 2026 #30

Plaine de la Filhole Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Garorock 2026 les premiers noms

– Warm Up le jeudi 25 juin GARO BIRTHDAY 100% electro/techno Scène CTRL+B

– Vendredi 26 juin Bigflo & Oli Last Train Mosimann Timmy Trumpet …

– Samedi 27 juin Nico Moreno PLK Thylacine -Tom Odell …

– Dimanche 28 juin Gims Theodora .

– Billetterie à l’Office de Tourisme Val de Garonne, 11 rue Toupinerie à Marmande.

– Billetterie en ligne sur le site internet de Garorock. .

Plaine de la Filhole Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 infos@garorock.com

English : Garorock Festival 2026 #30

Garorock 2025 the first names

Thursday: GAZO, Rilès

Friday: J Balvin, The Black Keys

Saturday: DJ SNAKE, Damso

Sunday: Follow The Fish, Black Eyed Peas

