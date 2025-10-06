Retro Gaming à la Médiathèque Rue de la République Marmande
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Nostalgie des anciens jeux vidéo ? Envie de revivre les sensations des premières consoles et de partager ces moments avec d’autres passionnés ? La médiathèque de la ville de Marmande lance des sessions de retro-gaming, une nouvelle animation qui invite à (re)découvrir les jeux vidéo qui ont marqué les années passées.
Au programme vieilles consoles, émulateurs et de nombreux jeux culte pour replonger dans l’univers des jeux vidéo qui ont fait vibrer toute une génération.
– Inscription obligatoire.
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
