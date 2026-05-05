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Vide-grenier Marmande

Vide-grenier Marmande

Vide-grenier Marmande dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Esplanade de Maré

Ville : 47200 Marmande

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Marmande

Vide-grenier

Esplanade de Maré Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

2 € le mètre
Organisé par Globetrottaide.
Accueil exposant dès 6h
Buvette, foodtruck, pâtisseries maison.   .

Esplanade de Maré Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44  globetrottaide@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Marmande a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Val de Garonne

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