Vide-grenier Marmande
Vide-grenier Marmande dimanche 14 juin 2026.
Marmande
Vide-grenier
Esplanade de Maré Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
2 € le mètre
Organisé par Globetrottaide.
Accueil exposant dès 6h
Buvette, foodtruck, pâtisseries maison. .
Esplanade de Maré Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 globetrottaide@gmail.com
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Marmande a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Val de Garonne
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