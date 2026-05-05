Marmande

Vide-grenier

Esplanade de Maré Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

2 € le mètre

Organisé par Globetrottaide.

Accueil exposant dès 6h

Buvette, foodtruck, pâtisseries maison. .

Esplanade de Maré Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 globetrottaide@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Marmande a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Val de Garonne