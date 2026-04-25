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Atelier Origami Pliages animés Rue de la République Marmande

Atelier Origami Pliages animés Rue de la République Marmande

Atelier Origami Pliages animés Rue de la République Marmande samedi 6 juin 2026.

Lieu : Rue de la République

Adresse : Médiathèque Albert Camus

Ville : 47200 Marmande

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Marmande

Atelier Origami Pliages animés

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Intervenant François Verdier, origami Senseï.
Avec une simple feuille de papier et un petit peu de doigté des modèles qui peuvent bouger et sont faciles a plier.
Intervenant François Verdier, origami Senseï.
Avec une simple feuille de papier et un petit peu de doigté des modèles qui peuvent bouger et sont faciles a plier.
-A partir de 7 ans Gratuit inscription obligatoire.   .

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 

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English : Atelier Origami Pliages animés

Speaker: François Verdier, origami Senseï.
With a simple sheet of paper and a little skill, models that can move and are easy to fold.

L’événement Atelier Origami Pliages animés Marmande a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Val de Garonne

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