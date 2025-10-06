Lecture aux Minots Médiathèque Albert Camus Marmande

Lecture aux Minots Médiathèque Albert Camus Marmande mercredi 8 juillet 2026.

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Gratuit

Cathy Bohl fait la lecture aux minots.
Salle jeunesse de 10h30 à 11h30, pour les enfants jusqu’à 3 ans
– Renseignements auprès de la section jeunesse de la médiathèque au 05.53.20.94.95
– Réservation obligatoire.   .

English : Lecture aux Minots

Cathy Bohl reads to the kids.

German : Lecture aux Minots

Cathy Bohl liest den Kleinen vor.

Italiano :

Cathy Bohl legge ai più piccoli.

Espanol : Lecture aux Minots

Cathy Bohl lee a los más pequeños.

