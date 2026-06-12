Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été Maison des Marmandais Marmande
Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été Maison des Marmandais Marmande mardi 7 juillet 2026.
Marmande
Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été
Maison des Marmandais Avenue du Commandant Christian Baylac Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été
Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été
TEENAGE BANDS KARAOKE LIVE .
Maison des Marmandais Avenue du Commandant Christian Baylac Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine communication@rockschool-marmande.com
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English : Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été
ROCKSCHOOL Summer Tour Summer Quarter Opening
L’événement Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été Marmande a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Val de Garonne
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