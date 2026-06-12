Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été Maison des Marmandais Marmande

Marmande

Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été

Maison des Marmandais Avenue du Commandant Christian Baylac Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été

Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été

TEENAGE BANDS KARAOKE LIVE .

Maison des Marmandais Avenue du Commandant Christian Baylac Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine communication@rockschool-marmande.com

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English : Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été

ROCKSCHOOL Summer Tour Summer Quarter Opening

L’événement Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été Marmande a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Val de Garonne