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Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été Maison des Marmandais Marmande

Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été Maison des Marmandais Marmande

Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été Maison des Marmandais Marmande mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Maison des Marmandais

Adresse : Avenue du Commandant Christian Baylac

Ville : 47200 Marmande

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Marmande

Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été

Maison des Marmandais Avenue du Commandant Christian Baylac Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été
Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été
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Maison des Marmandais Avenue du Commandant Christian Baylac Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   communication@rockschool-marmande.com

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English : Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été

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L’événement Summer Tour ROCKSCHOOL Ouverture Quartier d’été Marmande a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Val de Garonne

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