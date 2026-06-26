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Atelier Jeunes au Musée Marzelles Graffe ce portrait ! Musée Marzelles Marmande

Atelier Jeunes au Musée Marzelles Graffe ce portrait ! Musée Marzelles Marmande

Atelier Jeunes au Musée Marzelles Graffe ce portrait ! Musée Marzelles Marmande samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Musée Marzelles
Adresse
15 Rue Abel Boyé
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
7 7 Tarif de base plein tarif

Marmande

Atelier Jeunes au Musée Marzelles Graffe ce portrait !

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Temps fort de l’Exposition “Portraits” Graffe ce portrait !
Imaginez une version pop des portraits, graffez-les sur une toile à l’aide de pochoirs.
Pour les 14-18 ans.   .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 49  musee@mairie-marmande.fr

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L’événement Atelier Jeunes au Musée Marzelles Graffe ce portrait ! Marmande a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Val de Garonne

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