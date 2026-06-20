Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus Rue de la République Marmande

Marmande

Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Les jeunes marmandais de 8 à 12 ans sont invités à un atelier d’initiation musicale pas comme les autres.

Vous n’êtes pas musicien mais vous vous sentez l’âme créatrice ? Venez faire votre propre composition ! A partir d’un logiciel de musique et d’un ukulélé, vous pourrez imaginer votre propre morceau sans aucune notion de pratique instrumentale, de solfège ou de rythme.

De 8 à 12 ans Merci de préciser si votre enfant est droitier ou gaucher.

Inscription obligatoire. .

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

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English : Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus

Young Marmandais aged 8 to 12 are invited to a musical initiation workshop like no other.

L’événement Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus Marmande a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Val de Garonne