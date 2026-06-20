Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus Rue de la République Marmande
Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus Rue de la République Marmande jeudi 16 juillet 2026.
Marmande
Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Les jeunes marmandais de 8 à 12 ans sont invités à un atelier d’initiation musicale pas comme les autres.
Vous n’êtes pas musicien mais vous vous sentez l’âme créatrice ? Venez faire votre propre composition ! A partir d’un logiciel de musique et d’un ukulélé, vous pourrez imaginer votre propre morceau sans aucune notion de pratique instrumentale, de solfège ou de rythme.
De 8 à 12 ans Merci de préciser si votre enfant est droitier ou gaucher.
Inscription obligatoire. .
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
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English : Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus
Young Marmandais aged 8 to 12 are invited to a musical initiation workshop like no other.
L’événement Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus Marmande a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Val de Garonne
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