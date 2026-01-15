Atelier jeux à la bibliothèque Bibliothèque Livres au village Saint-Victor-Malescours

Atelier jeux à la bibliothèque

Jeux coopératifs, jeux d’ambiance, jeux de plateau…



Viens te poser un moment à la bibliothèque en solo ou avec tes amis pour découvrir des jeux mis à ta disposition.

Bibliothèque Livres au village 17 Rue de la Source Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 16 89 bibliothequestvictor@loire-semene.fr

English :

Cooperative games, mood games, board games…



Come and spend some time at the library, on your own or with your friends, and discover the games available to you.

