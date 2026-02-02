Don du sang Saint-Victor-Malescours

Don du sang

Salle polyvalente Saint-Victor-Malescours Haute-Loire

2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Venez donner votre sang !



Prendre rendez-vous https://dondesang.efs.sante.fr/.

Salle polyvalente Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 05 09

English :

Come and give blood!



To make an appointment: https://dondesang.efs.sante.fr/.

