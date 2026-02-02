Don du sang Saint-Victor-Malescours
Don du sang Saint-Victor-Malescours vendredi 24 avril 2026.
Don du sang
Salle polyvalente Saint-Victor-Malescours Haute-Loire
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
2026-04-24
Venez donner votre sang !
Prendre rendez-vous https://dondesang.efs.sante.fr/.
Salle polyvalente Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 05 09
English :
Come and give blood!
To make an appointment: https://dondesang.efs.sante.fr/.
L’événement Don du sang Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène