Atelier Jeux antiques, au musée gallo-romain Route du Château Claracq
Atelier Jeux antiques, au musée gallo-romain Route du Château Claracq vendredi 10 avril 2026.
Claracq
Atelier Jeux antiques, au musée gallo-romain
Route du Château Musée gallo-romain Claracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 10:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Atelier jeux antiques viens t’amuser avec l’Antiquité au Musée gallo-romain ! A partir de 6 ans sur réservation. .
Route du Château Musée gallo-romain Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69 musee@cclb64.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Jeux antiques, au musée gallo-romain
L’événement Atelier Jeux antiques, au musée gallo-romain Claracq a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Claracq (Pyrénées-Atlantiques)
- Claracq Lalonquette par la villa gallo-romaine Claracq Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Découverte du jardin antique avec un livret-jeux pour les enfants, Le Musée gallo-romain, Claracq 6 juin 2026
- Ateliers d’initiation à la vannerie, Le Musée gallo-romain, Claracq 6 juin 2026
- Découverte du jardin Antique, Le Musée gallo-romain, Claracq 6 juin 2026