Atelier-jeux De bric et de broc Halles de Gaztelu Hendaye
samedi 14 novembre 2026 · Halles de Gaztelu · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Atelier-jeux De bric et de broc
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 10:00:00
fin : 2026-11-15 13:00:00
Date(s) :
2026-11-14
À partir de 4 ans.
Stand en continu, pour toute la famille.
Animé par une médiatrice culturelle, en continu sur le salon, un stand d’atelier-jeux pour s’amuser en famille à créer de drôles de personnages-puzzles, faits de bric et de broc, à partir de tout un stock d’images de trucs, bidules, et autres objets hétéroclites, à la manière de l’auteur Christian Voltz. .
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58
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English : Atelier-jeux De bric et de broc
L’événement Atelier-jeux De bric et de broc Hendaye a été mis à jour le 2026-07-04 par Hendaye Tourisme & Commerce
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