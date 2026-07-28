Informations pratiques

Pouillon

Atelier Jeux et bricoles

Impasse du Temps libre Pouillon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Venez fabriquer votre petite porte secrète pour la petite souris ! Plus qu’à l’installer chez vous ! Imagination et créativité au rendez-vous !

A partir de 4 ans

Gratuit, sur réservation

Venez fabriquer votre petite porte secrète pour la petite souris ! Plus qu’à l’installer chez vous ! Imagination et créativité au rendez-vous !

A partir de 4 ans

Gratuit, sur réservation .

Impasse du Temps libre Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 34 75 ludotheque@orthe-arrigans.fr

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English : Atelier Jeux et bricoles

Come make your own little secret door for the tooth fairy! All that’s left is to set it up at home! Let your imagination and creativity run wild!

Ages 4 and up

Free, by reservation

L’événement Atelier Jeux et bricoles Pouillon a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans