Atelier Jeux et bricoles Pouillon
samedi 10 octobre 2026 · Pouillon
Informations pratiques
Pouillon
Atelier Jeux et bricoles
Impasse du Temps libre Pouillon Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Venez fabriquer votre petite porte secrète pour la petite souris ! Plus qu’à l’installer chez vous ! Imagination et créativité au rendez-vous !
A partir de 4 ans
Gratuit, sur réservation
Venez fabriquer votre petite porte secrète pour la petite souris ! Plus qu’à l’installer chez vous ! Imagination et créativité au rendez-vous !
A partir de 4 ans
Gratuit, sur réservation .
Impasse du Temps libre Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 34 75 ludotheque@orthe-arrigans.fr
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English : Atelier Jeux et bricoles
Come make your own little secret door for the tooth fairy! All that’s left is to set it up at home! Let your imagination and creativity run wild!
Ages 4 and up
Free, by reservation
L’événement Atelier Jeux et bricoles Pouillon a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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