Pouillon

Randonnée pédestre Sentier Les fontaines

Parking de la piscine Pouillon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 08:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier Les fontaines , une balade conviviale accessible à tous, organisés par Pouillon Culture et Traditions. Départ du parking de la piscine. Deux circuits vous sont proposés 13 et 6 kms.

Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier Les fontaines , une balade conviviale accessible à tous, organisés par Pouillon Culture et Traditions. Départ du parking de la piscine. Deux circuits vous sont proposés 13 et 6 kms. Casse-croûte à Bidas. .

Parking de la piscine Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 38 93 pouillon.culture.traditions@orange.fr

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English : Randonnée pédestre Sentier Les fontaines

Want to get some fresh air and explore the landscapes of Pouillon? Join the “Sentier Les Fontaines” hike, a friendly walk open to everyone, organized by Pouillon Culture et Traditions. The hike starts at the swimming pool parking lot. There are two routes to choose from: 13 and 6 km.

L’événement Randonnée pédestre Sentier Les fontaines Pouillon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans