Atelier jeux Ruelle de l’Arsenal Navarrenx

Informations pratiques

Navarrenx

Atelier jeux

Ruelle de l’Arsenal Arsenal Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:00:00

fin : 2026-07-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Atelier jeux, animé par l’association Tip Tap, proposé aux familles du canton et aux vacanciers.

Ce sont des ateliers familiaux intergénérationnels qui accueillent adultes et enfants ensemble.

Les enfants non accompagnés ne sont pas gardés.

Chaque groupe familial ou amical (adultes et enfants) sera accueilli sur une même table et

aura à sa disposition le matériel nécessaire à l’atelier. .

Ruelle de l’Arsenal Arsenal Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33

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English : Atelier jeux

L’événement Atelier jeux Navarrenx a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Béarn des Gaves