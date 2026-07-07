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AGENDA · Navarrenx

Atelier jeux Ruelle de l’Arsenal Navarrenx

jeudi 23 juillet 2026 · Ruelle de l'Arsenal · Navarrenx

Atelier jeux Ruelle de l’Arsenal Navarrenx

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Ruelle de l'Arsenal
Adresse
Arsenal
Ville
64190 Navarrenx
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Navarrenx

Atelier jeux

Ruelle de l’Arsenal Arsenal Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23 19:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Atelier jeux,animé par l’association Tip Tap, proposé aux familles du canton et aux vacanciers.
Ce sont des ateliers familiaux intergénérationnels qui accueillent adultes et enfants ensemble.
Les enfants non accompagnés ne sont pas gardés.
Chaque groupe familial ou amical (adultes et enfants) sera accueilli sur une même table et
aura à sa disposition le matériel nécessaire à l’atelier.   .

Ruelle de l’Arsenal Arsenal Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33 

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English : Atelier jeux

L’événement Atelier jeux Navarrenx a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Béarn des Gaves

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