Informations pratiques

Saint-Laurent-d’Olt

Atelier jeux Océanie

Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-14

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Jeux de société, coloriage, venez vous amusez et découvrir l’Océanie !

Toute la journée, la Ludomobile sera présente à la bibliothèque avec des jeux et jouets sur la thématique Tour du monde .

A partir de 6 ans

De 10h à 12h et de 14h à 16h .

Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 40 39

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English :

Board games, coloring—come have fun and discover Oceania!

L’événement Atelier jeux Océanie Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)