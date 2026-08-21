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Atelier jeux Océanie Saint-Laurent-d’Olt

mercredi 14 octobre 2026 · Saint-Laurent-d'Olt

Atelier jeux Océanie Saint-Laurent-d’Olt

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Ville
12560 Saint-Laurent-d'Olt
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Saint-Laurent-d’Olt

Atelier jeux Océanie

Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-14
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Jeux de société, coloriage, venez vous amusez et découvrir l’Océanie !
Toute la journée, la Ludomobile sera présente à la bibliothèque avec des jeux et jouets sur la thématique Tour du monde .
A partir de 6 ans
De 10h à 12h et de 14h à 16h   .

Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 40 39 

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English :

Board games, coloring—come have fun and discover Oceania!

L’événement Atelier jeux Océanie Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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