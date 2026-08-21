Atelier jeux Océanie Saint-Laurent-d’Olt
mercredi 14 octobre 2026 · Saint-Laurent-d'Olt
Informations pratiques
Saint-Laurent-d’Olt
Atelier jeux Océanie
Saint-Laurent-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-14
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Jeux de société, coloriage, venez vous amusez et découvrir l’Océanie !
Toute la journée, la Ludomobile sera présente à la bibliothèque avec des jeux et jouets sur la thématique Tour du monde .
A partir de 6 ans
De 10h à 12h et de 14h à 16h .
Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 40 39
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English :
Board games, coloring—come have fun and discover Oceania!
L’événement Atelier jeux Océanie Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Laurent-d'Olt (Aveyron)
- Projection du film Demain Saint-Laurent-d’Olt 25 septembre 2026
- Soirée jeux Tour du Monde Saint-Laurent-d’Olt 16 octobre 2026