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Soirée jeux Tour du Monde Saint-Laurent-d’Olt

vendredi 16 octobre 2026 · Saint-Laurent-d'Olt

Soirée jeux Tour du Monde Saint-Laurent-d’Olt

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Adresse
33 rue Principale
Ville
12560 Saint-Laurent-d'Olt
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Saint-Laurent-d’Olt

Soirée jeux Tour du Monde

33 rue Principale Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-16
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Venez vous divertir autour de jeux sur la thématique du tour du monde !
Public adulte
A 19h30 à la bibliothèque de Saint Laurent d’Olt   .

33 rue Principale Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 40 39 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come have some fun playing games with a Around the World theme!

L’événement Soirée jeux Tour du Monde Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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