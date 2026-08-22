Soirée jeux Tour du Monde Saint-Laurent-d’Olt
vendredi 16 octobre 2026 · Saint-Laurent-d'Olt
Informations pratiques
Saint-Laurent-d’Olt
Soirée jeux Tour du Monde
33 rue Principale Saint-Laurent-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-16
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Venez vous divertir autour de jeux sur la thématique du tour du monde !
Public adulte
A 19h30 à la bibliothèque de Saint Laurent d’Olt .
33 rue Principale Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 40 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come have some fun playing games with a Around the World theme!
L’événement Soirée jeux Tour du Monde Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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