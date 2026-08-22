Informations pratiques

Saint-Laurent-d’Olt

Soirée jeux Tour du Monde

33 rue Principale Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Venez vous divertir autour de jeux sur la thématique du tour du monde !

Public adulte

A 19h30 à la bibliothèque de Saint Laurent d’Olt .

33 rue Principale Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 40 39

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English :

Come have some fun playing games with a Around the World theme!

L’événement Soirée jeux Tour du Monde Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)