Projection du film Demain Saint-Laurent-d’Olt
vendredi 25 septembre 2026 · Saint-Laurent-d'Olt
Informations pratiques
Saint-Laurent-d’Olt
Projection du film Demain
33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Un tour du monde des solutions positives contre le changement climatique
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ?
Un documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent
Durée 1h58
Rendez-vous le vendredi 25 septembre à 20h à la médiathèque de Saint Laurent d’Olt. .
33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 40 39 bibliostlaurentdolt@gmail.com
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English :
A Global Tour of Positive Solutions to Climate Change
L’événement Projection du film Demain Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Laurent-d'Olt (Aveyron)
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- Soirée jeux Tour du Monde Saint-Laurent-d’Olt 16 octobre 2026