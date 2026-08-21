Informations pratiques

Saint-Laurent-d’Olt

Projection du film Demain

33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Un tour du monde des solutions positives contre le changement climatique

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ?

Un documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent

Durée 1h58

Rendez-vous le vendredi 25 septembre à 20h à la médiathèque de Saint Laurent d’Olt. .

33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 40 39 bibliostlaurentdolt@gmail.com

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English :

A Global Tour of Positive Solutions to Climate Change

L’événement Projection du film Demain Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)