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ATELIER JEUX ROMAINS Montmaurin

jeudi 13 août 2026 · Montmaurin

ATELIER JEUX ROMAINS Montmaurin

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
VILLA GALLO ROMAINE
Ville
31350 Montmaurin
Département
Haute-Garonne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Montmaurin

ATELIER JEUX ROMAINS

VILLA GALLO ROMAINE Montmaurin Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Et si vous vous plongiez dans l’univers des jeux antiques ?
Entre jeux de plateau et jeux de hasard, entre découverte de règles spécifiques et mise au point de stratégie, laissez-vous embarquer dans un atelier à partager en famille !
A partir de 6 ans
Durée 2h
Sur réservation 5  .

VILLA GALLO ROMAINE Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 39 94 

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English :

How about diving into the world of ancient games?

L’événement ATELIER JEUX ROMAINS Montmaurin a été mis à jour le 2026-08-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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