ATELIER JEUX ROMAINS Montmaurin
jeudi 13 août 2026 · Montmaurin
Informations pratiques
Montmaurin
ATELIER JEUX ROMAINS
VILLA GALLO ROMAINE Montmaurin Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Et si vous vous plongiez dans l’univers des jeux antiques ?
Entre jeux de plateau et jeux de hasard, entre découverte de règles spécifiques et mise au point de stratégie, laissez-vous embarquer dans un atelier à partager en famille !
A partir de 6 ans
Durée 2h
Sur réservation 5 .
VILLA GALLO ROMAINE Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 39 94
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English :
How about diving into the world of ancient games?
L’événement ATELIER JEUX ROMAINS Montmaurin a été mis à jour le 2026-08-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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