Informations pratiques

Montmaurin

ATELIER JEUX ROMAINS

VILLA GALLO ROMAINE Montmaurin Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Et si vous vous plongiez dans l’univers des jeux antiques ?

Entre jeux de plateau et jeux de hasard, entre découverte de règles spécifiques et mise au point de stratégie, laissez-vous embarquer dans un atelier à partager en famille !

A partir de 6 ans

Durée 2h

Sur réservation 5 .

VILLA GALLO ROMAINE Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 39 94

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English :

How about diving into the world of ancient games?

L’événement ATELIER JEUX ROMAINS Montmaurin a été mis à jour le 2026-08-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE