AGENDA · La Ferté Macé
Atelier La Fabrik Halloween rue St Denis La Ferté Macé
mardi 27 octobre 2026 · rue St Denis · La Ferté Macé
Informations pratiques
La Ferté Macé
Atelier La Fabrik Halloween
rue St Denis médiathèque La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 15:00:00
fin : 2026-10-27 17:00:00
Date(s) :
2026-10-27
Atelier de décoration sur le thème d’Halloween.
dès 8 ans, sur inscription .
rue St Denis médiathèque La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79
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English : Atelier La Fabrik Halloween
L’événement Atelier La Fabrik Halloween La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-06-30 par Flers agglo
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