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AGENDA · La Ferté Macé

Atelier La Fabrik Halloween rue St Denis La Ferté Macé

mardi 27 octobre 2026 · rue St Denis · La Ferté Macé

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
rue St Denis
Adresse
médiathèque
Ville
61600 La Ferté Macé
Département
Orne
Tarif

La Ferté Macé

Atelier La Fabrik Halloween

rue St Denis médiathèque La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 15:00:00
fin : 2026-10-27 17:00:00

Date(s) :
2026-10-27

Atelier de décoration sur le thème d’Halloween.
dès 8 ans, sur inscription   .

rue St Denis médiathèque La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79 

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English : Atelier La Fabrik Halloween

L’événement Atelier La Fabrik Halloween La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-06-30 par Flers agglo

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