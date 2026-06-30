Atelier La Fabrik Halloween rue St Denis La Ferté Macé

Informations pratiques

La Ferté Macé

Atelier La Fabrik Halloween

rue St Denis médiathèque La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 15:00:00

fin : 2026-10-27 17:00:00

Date(s) :

2026-10-27

Atelier de décoration sur le thème d’Halloween.

dès 8 ans, sur inscription .

rue St Denis médiathèque La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79

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English : Atelier La Fabrik Halloween

L’événement Atelier La Fabrik Halloween La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-06-30 par Flers agglo