Atelier La Fabrique des matières Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien

Atelier La Fabrique des matières

Musée Robert Tatin La Frénouse Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-08 10:45:00

Date(s) :

2026-04-08

Atelier pour les touts petits de 6 mois à 3 ans

L’équipe du musée invite les tout-petits à découvrir l’argile, la peinture et le textile, trois matières travaillées par Robert Tatin. Chaque séance aborde l’une d’elle au travers d’activités d’éveil, ludiques et sensorielles.

Mercredi 8 avril 2026 10h

Sur réservation au 02 43 98 80 89

3 € par enfant et gratuit pour un accompagnateur

Activité salissante, prévoir des vêtements adaptés à l’activité .

Musée Robert Tatin La Frénouse Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

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English :

Workshop for toddlers aged 6 months to 3 years

L’événement Atelier La Fabrique des matières Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-03-17 par SUD MAYENNE