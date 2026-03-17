Atelier La Fabrique des matières Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien
Atelier La Fabrique des matières Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien mercredi 8 avril 2026.
Atelier La Fabrique des matières
Musée Robert Tatin La Frénouse Cossé-le-Vivien Mayenne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:00:00
fin : 2026-04-08 10:45:00
Date(s) :
2026-04-08
Atelier pour les touts petits de 6 mois à 3 ans
L’équipe du musée invite les tout-petits à découvrir l’argile, la peinture et le textile, trois matières travaillées par Robert Tatin. Chaque séance aborde l’une d’elle au travers d’activités d’éveil, ludiques et sensorielles.
Mercredi 8 avril 2026 10h
Sur réservation au 02 43 98 80 89
3 € par enfant et gratuit pour un accompagnateur
Activité salissante, prévoir des vêtements adaptés à l’activité .
Musée Robert Tatin La Frénouse Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr
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English :
Workshop for toddlers aged 6 months to 3 years
L’événement Atelier La Fabrique des matières Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-03-17 par SUD MAYENNE