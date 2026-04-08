Cossé-le-Vivien

Rendez-vous aux jardins Jardin du Musée Robert Tatin

Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 13:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le Musée Robert tatin ouvre ses portes à l’occasion des Rendez-vous aux jardins.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Pour cette nouvelle édition, le musée Robert Tatin décline la thématique de la nature dans le parc paysager. L’illustratrice Melle Fifi réinterprète, sous la forme d’une performance artistique, les références végétales de l’oeuvre de Robert Tatin. Les exposants du marché paysan (vannerie, fleurs séchées…) proposent aux visiteurs des ateliers de création. En milieu d’après-midi, une visite conduite par Mayenne Environnement s’intéresse à la biodiversité dans les jardins. Tout au long de la journée, la convivialité est à l’honneur grâce aux sons enjoués de Mayennistan Orchestra en déambulation sur tout le site.

Dimanche 7 juin de 10h à 18h

Tarif Gratuit

Renseignements au 02 43 98 80 89 .

Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89

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English :

The Musée Robert tatin opens its doors for the Rendez-vous aux jardins.

L’événement Rendez-vous aux jardins Jardin du Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-05-13 par SUD MAYENNE