Atelier : La Nef des Histoires, Parc du château de Ray-sur-Saône, Ray-sur-Saône

Atelier : La Nef des Histoires Samedi 6 juin, 10h00 Parc du château de Ray-sur-Saône Haute-Saône

Réservation sur place | Limité à 18 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

L’arÊTE : L’art d’être tous ensemble

Dans le cadre de son projet artistique de territoire La Nef des Histoires, l’arÊTE vous invite à fabriquer votre marotte : une marionnette au bout d’un bâton, héritière d’une longue tradition de figures portées et jouées.

L’atelier commence par une déambulation libre dans le parc du château : une invitation à ralentir le regard, à observer ce que la nature dispose autour de nous : une plume, une brindille, une feuille, une graine. Ces trouvailles deviennent des grisgris, des amulettes poétiques qui viendront orner votre marotte.

Chaque participant·e sculpte ensuite une tête en argile crue, à « consistance du cuir », qu’il·elle monte sur un bâton avant d’y nouer rubans, perles, fils et éléments naturels collectés dans le parc. Une petite matériauthèque mobile, constituée de matériaux récupérés issus de la matériauthèque de l’arÊTE, est mise à disposition de tous pour composer, assembler, inventer.

La Nef des Histoires est une invitation à regarder, à cueillir, à créer, et à laisser advenir les formes que le monde nous tend.

Parc du château de Ray-sur-Saône Château de Ray-sur-Saône, 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Les jardins du château forment une composition mixte dans la tradition des grands jardins historiques. La grande perspective classique ouvre sur le château. Par un jeu d’échelle, du parc à l’anglaise et sa balade pittoresque ombragée par des arbres remarquables ou jusqu’à la Saône depuis le belvédère et les allées romantiques, le regard glisse des jardins au grand paysage. Le parc est ouvert toute l’année en accès libre.

L’arÊTE : L’art d’être tous ensemble

© Adrina Kabashi