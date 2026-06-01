Balades guidées – Le parc du Château de Ray-sur-Saône et ses détails, Parc du château de Ray-sur-Saône, Ray-sur-Saône

Balades guidées – Le parc du Château de Ray-sur-Saône et ses détails Dimanche 7 juin, 10h00, 11h30, 13h30, 15h00 Parc du château de Ray-sur-Saône Haute-Saône

Inscription sur place | Gratuit | Limité à 18 personnes | Durée : 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

En partenariat avec le CAUE

Des visites sont organisées sous forme de promenades à travers le parc, permettant de partir à la découverte de la diversité des essences d’arbres et de la richesse naturelle du site.

Pendant environ une heure, laissez-vous guider et (re)découvrez le parc sous un autre angle : ses arbres remarquables, l’évolution de ses aménagements depuis le XVIIIe siècle, ainsi que ses liens étroits avec l’histoire du château.

Des animations autour du payage seront également proposées sur notre stand accessibles à tous les âges jusqu’à 18h00.

On vous donne rendez-vous au jardin !

Parc du château de Ray-sur-Saône Château de Ray-sur-Saône, 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Les jardins du château forment une composition mixte dans la tradition des grands jardins historiques. La grande perspective classique ouvre sur le château. Par un jeu d’échelle, du parc à l’anglaise et sa balade pittoresque ombragée par des arbres remarquables ou jusqu’à la Saône depuis le belvédère et les allées romantiques, le regard glisse des jardins au grand paysage. Le parc est ouvert toute l’année en accès libre.

En partenariat avec le CAUE

© Xavier Spertini