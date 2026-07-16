Atelier « la science est dans ton assiette », Médiathèque La Grande Nouvelle 6, La Ferté-Macé
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque La Grande Nouvelle 6 · La Ferté-Macé
Informations pratiques
Atelier « la science est dans ton assiette » Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque La Grande Nouvelle 6 Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
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Médiathèque La Grande Nouvelle 6 8 rue Saint-Denis 61600 La Ferté-Macé La Ferté-Macé 61600 La Ferté-Macé Orne Normandie 02 33 14 14 79 https://lesmediatheques.flers-agglo.fr/ https://www.facebook.com/mediatheque.lafertemace?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/la_grande_nouvelle/ [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.14.14.79 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.lafertemace@flers-agglo.fr »}] Inaugurée en 2015, la médiathèque La Grande Nouvelle est devenue en dix ans un lieu de la vie culturelle à La Ferté-Macé. Installée au cœur du Pôle culturel Le Grand Turc, elle côtoie le Cinéma Gérard Philipe et la salle d’exposition Jacques Rousseau, formant un véritable carrefour culturel accessible à tous.
La médiathèque dispose de locaux modernes, d’une offre de jeux vidéo, de collections régulièrement renouvelées et d’une équipe polyvalente à l’écoute de tous les publics. Plus qu’un lieu de lecture, c’est un espace de vie, de découverte et de partage, avec des animations variées tout au long de l’année.
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@médiathèquelagrandenouvelle
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