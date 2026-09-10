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ATELIER : La Table des Saveurs, Distillerie A1710, Le François

samedi 19 septembre 2026 · Distillerie A1710 · Le François

ATELIER : La Table des Saveurs, Distillerie A1710, Le François

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Distillerie A1710
Adresse
Habitation du Simon, Le François
Ville
97240 Le François
Département
Martinique

ATELIER : La Table des Saveurs 19 et 20 septembre Distillerie A1710 Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Le vocabulaire secret des rhums A1710

Sous les poiriers centenaires, les visiteurs sont invités à explorer une composition foisonnante de fruits, de fleurs et d’épices.
Sens en éveil : sentez, touchez, observez, et amusez-vous à retrouver ces mêmes notes au cœur de nos rhums extraordinaires.
Saurez-vous retrouver les notes qui se cachent dans votre verre ?
Une expérience ludique et sensorielle, accessible dans le cadre de la visite libre.

Distillerie A1710 Habitation du Simon, Le François Le François 97240 Martinique Martinique +596 696 08 26 30 https://www.rhum-a1710.com Située entre Le François et Le Vauclin, au cœur d’une plantation de canne à sucre, l’Habitation du Simon est une magnifique bâtisse construite au XVIIIe siècle qui vit encore au rythme des récoltes et de la fabrication du rhum. La distillerie se situe à l’intérieur de ce domaine. La rhumerie et le chai ont été construit sur les vestiges de l’ancienne sucrerie.
Le vocabulaire secret des rhums A1710

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