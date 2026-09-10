ATELIER : La Table des Saveurs, Distillerie A1710, Le François
samedi 19 septembre 2026 · Distillerie A1710 · Le François
Informations pratiques
ATELIER : La Table des Saveurs 19 et 20 septembre Distillerie A1710 Martinique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00
Le vocabulaire secret des rhums A1710
Sous les poiriers centenaires, les visiteurs sont invités à explorer une composition foisonnante de fruits, de fleurs et d’épices.
Sens en éveil : sentez, touchez, observez, et amusez-vous à retrouver ces mêmes notes au cœur de nos rhums extraordinaires.
Saurez-vous retrouver les notes qui se cachent dans votre verre ?
Une expérience ludique et sensorielle, accessible dans le cadre de la visite libre.
Distillerie A1710 Habitation du Simon, Le François Le François 97240 Martinique Martinique +596 696 08 26 30 https://www.rhum-a1710.com Située entre Le François et Le Vauclin, au cœur d’une plantation de canne à sucre, l’Habitation du Simon est une magnifique bâtisse construite au XVIIIe siècle qui vit encore au rythme des récoltes et de la fabrication du rhum. La distillerie se situe à l’intérieur de ce domaine. La rhumerie et le chai ont été construit sur les vestiges de l’ancienne sucrerie.
Le vocabulaire secret des rhums A1710
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