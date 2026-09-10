ATELIER : La Table des Saveurs, Distillerie A1710, Le François

Informations pratiques

ATELIER : La Table des Saveurs 19 et 20 septembre Distillerie A1710 Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Le vocabulaire secret des rhums A1710

Sous les poiriers centenaires, les visiteurs sont invités à explorer une composition foisonnante de fruits, de fleurs et d’épices.

Sens en éveil : sentez, touchez, observez, et amusez-vous à retrouver ces mêmes notes au cœur de nos rhums extraordinaires.

Saurez-vous retrouver les notes qui se cachent dans votre verre ?

Une expérience ludique et sensorielle, accessible dans le cadre de la visite libre.

Distillerie A1710 Habitation du Simon, Le François Le François 97240 Martinique Martinique +596 696 08 26 30 https://www.rhum-a1710.com Située entre Le François et Le Vauclin, au cœur d’une plantation de canne à sucre, l’Habitation du Simon est une magnifique bâtisse construite au XVIIIe siècle qui vit encore au rythme des récoltes et de la fabrication du rhum. La distillerie se situe à l’intérieur de ce domaine. La rhumerie et le chai ont été construit sur les vestiges de l’ancienne sucrerie.

Le vocabulaire secret des rhums A1710

©