Atelier Laine à Gorron Médiathèque de Gorron Gorron

Informations pratiques

Gorron

Atelier Laine à Gorron

Médiathèque de Gorron 7 Rue Grande Rue Gorron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 16:00:00

fin : 2026-09-15 18:00:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-10-13 2026-11-03 2026-12-08 2027-01-05 2027-02-09

Atelier Laine à la médiathèque de Gorron

Cet atelier accueille tous les curieux souhaitant essayer diverses techniques de création avec de la laine.

Gratuit / tout public à partir de 8 ans / 2h

Réservation conseillée .

Médiathèque de Gorron 7 Rue Grande Rue Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr

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English :

Atelier Laine at the Gorron Media Center

L’événement Atelier Laine à Gorron Gorron a été mis à jour le 2026-08-15 par Bocage Mayennais Tourisme