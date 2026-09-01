Atelier Laine à Gorron Médiathèque de Gorron Gorron
mardi 15 septembre 2026 · Médiathèque de Gorron · Gorron
Informations pratiques
Gorron
Atelier Laine à Gorron
Médiathèque de Gorron 7 Rue Grande Rue Gorron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 16:00:00
fin : 2026-09-15 18:00:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-10-13 2026-11-03 2026-12-08 2027-01-05 2027-02-09
Atelier Laine à la médiathèque de Gorron
Cet atelier accueille tous les curieux souhaitant essayer diverses techniques de création avec de la laine.
Gratuit / tout public à partir de 8 ans / 2h
Réservation conseillée .
Médiathèque de Gorron 7 Rue Grande Rue Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Atelier Laine at the Gorron Media Center
L’événement Atelier Laine à Gorron Gorron a été mis à jour le 2026-08-15 par Bocage Mayennais Tourisme
À voir aussi à Gorron (Mayenne)
- Rencontre d’auteur avec Christian Gérard à Gorron Médiathèque de Gorron Gorron 19 septembre 2026
- Concert Mazarin, chanteur à Gorron Médiathèque de Gorron Gorron 2 octobre 2026
- Rencontre Et au milieu coule une rivière La Colmont et ses enjeux Gorron Médiathèque de Gorron Gorron 13 octobre 2026
- Dictée avec Jean-Luc Leterrier à Gorron Médiathèque de Gorron Gorron 17 octobre 2026
- Spectacle L’expédition magique avec Titouan, magicien à Gorron Médiathèque de Gorron Gorron 20 octobre 2026