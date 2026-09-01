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AGENDA · Gorron

Atelier Laine à Gorron Médiathèque de Gorron Gorron

mardi 15 septembre 2026 · Médiathèque de Gorron · Gorron

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque de Gorron
Adresse
7 Rue Grande Rue
Ville
53120 Gorron
Département
Mayenne
Tarif

Gorron

Atelier Laine à Gorron

Médiathèque de Gorron 7 Rue Grande Rue Gorron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 16:00:00
fin : 2026-09-15 18:00:00

Date(s) :
2026-09-15 2026-10-13 2026-11-03 2026-12-08 2027-01-05 2027-02-09

Atelier Laine à la médiathèque de Gorron
Cet atelier accueille tous les curieux souhaitant essayer diverses techniques de création avec de la laine.

Gratuit / tout public à partir de 8 ans / 2h
Réservation conseillée   .

Médiathèque de Gorron 7 Rue Grande Rue Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70  mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr

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English :

Atelier Laine at the Gorron Media Center

L’événement Atelier Laine à Gorron Gorron a été mis à jour le 2026-08-15 par Bocage Mayennais Tourisme

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