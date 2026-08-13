Rencontre d’auteur avec Christian Gérard à Gorron Médiathèque de Gorron Gorron
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Gorron · Gorron
Informations pratiques
Gorron
Rencontre d’auteur avec Christian Gérard à Gorron
Médiathèque de Gorron 7 Rue Grande Rue Gorron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
L’écrivain Christian Gérard nous parlera de voyage et de dépaysement
Profitant de la présence de son fils Paul dans l’Océan Indien, l’auteur mayennais propose un récit de voyage à la Réunion.
Cette soirée sera un temps d’échanges, de partages, autour du périple de la France métropolitaine, ici, et cette île de l’hémisphère sud, là-bas.
Gratuit / 1h / ado-adulte
Réservation conseillée .
Médiathèque de Gorron 7 Rue Grande Rue Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr
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English :
Author Christian Gérard will talk to us about travel and getting away from it all
L’événement Rencontre d’auteur avec Christian Gérard à Gorron Gorron a été mis à jour le 2026-08-13 par Bocage Mayennais Tourisme
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