ATELIER LAINE EXPLIQUE-MOI UN MOUTON départ du CSC Paimbœuf

Paimbœuf

ATELIER LAINE EXPLIQUE-MOI UN MOUTON

départ du CSC 33 bd Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-07-15 13:00:00

Date(s) :

2026-07-15

On vous emmène à la Ferme de Sergonne ! Partez à la découverte du cycle de la laine, du mouton au fil visite aux moutons et découverte des pâturages, atelier de manipulation des outils de la laine (la toison brute, le lavage, le cardage, le fil)… On finira ensemble par la création d’une œuvre, individuelle ou collective, en feutre de laine !

Sur réservation au 02 40 27 51 77, avant le 10/07 .

départ du CSC 33 bd Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ATELIER LAINE EXPLIQUE-MOI UN MOUTON Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint Brevin