ATELIER LAINE EXPLIQUE-MOI UN MOUTON départ du CSC Paimbœuf
ATELIER LAINE EXPLIQUE-MOI UN MOUTON départ du CSC Paimbœuf mercredi 15 juillet 2026.
Paimbœuf
ATELIER LAINE EXPLIQUE-MOI UN MOUTON
départ du CSC 33 bd Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-07-15 13:00:00
Date(s) :
2026-07-15
On vous emmène à la Ferme de Sergonne ! Partez à la découverte du cycle de la laine, du mouton au fil visite aux moutons et découverte des pâturages, atelier de manipulation des outils de la laine (la toison brute, le lavage, le cardage, le fil)… On finira ensemble par la création d’une œuvre, individuelle ou collective, en feutre de laine !
Sur réservation au 02 40 27 51 77, avant le 10/07 .
départ du CSC 33 bd Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr
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English :
L’événement ATELIER LAINE EXPLIQUE-MOI UN MOUTON Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint Brevin
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