Latoue

ATELIER LAITS VÉGÉTAUX

SALLE DES FÊTES Latoue Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

LACUNAPA vous propose de venir partager un bon moment !

Atelier animé par Mohammed et Laurine pour apprendre à faire ses propres laits végétaux (avoine, amande, riz…) et les utiliser dans des recettes gourmandes !

Réservation nécessaire avant le MERCREDI 26 MAI auprès de Laurine. 5 .

SALLE DES FÊTES Latoue 31800 Haute-Garonne Occitanie atelierslacunapa@gmail.com

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English :

LACUNAPA invites you to come and share a good time!

L’événement ATELIER LAITS VÉGÉTAUX Latoue a été mis à jour le 2026-05-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE