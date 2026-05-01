ATELIER LAITS VÉGÉTAUX Latoue
ATELIER LAITS VÉGÉTAUX Latoue dimanche 31 mai 2026.
Latoue
ATELIER LAITS VÉGÉTAUX
SALLE DES FÊTES Latoue Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
LACUNAPA vous propose de venir partager un bon moment !
Atelier animé par Mohammed et Laurine pour apprendre à faire ses propres laits végétaux (avoine, amande, riz…) et les utiliser dans des recettes gourmandes !
Réservation nécessaire avant le MERCREDI 26 MAI auprès de Laurine. 5 .
SALLE DES FÊTES Latoue 31800 Haute-Garonne Occitanie atelierslacunapa@gmail.com
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English :
LACUNAPA invites you to come and share a good time!
L’événement ATELIER LAITS VÉGÉTAUX Latoue a été mis à jour le 2026-05-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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