Latoue

CONCERT LES COPAINS D’ABORD

CHAPELLE SAINTE-RADEGONDE Latoue Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Les Copains d’abord exporte son talent bien au-delà de l’Occitanie, riche d’un répertoire très varié où les chants pyrénéens ont une bonne place.

3 basses, 3 barytons, 2 second ténors, et 3 premiers ténors, la recette parfaite pour un chœur réussi ! Un rendez-vous à ne pas manquer si vous aimez les superbes mélodies pyrénéennes portées par un chœur de passionnés au grand cœur. 10 .

CHAPELLE SAINTE-RADEGONDE Latoue 31800 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Copains d?abord exports its talent well beyond the Occitan region, with a highly varied repertoire featuring songs from the Pyrenees.

L’événement CONCERT LES COPAINS D’ABORD Latoue a été mis à jour le 2026-05-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE