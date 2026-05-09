CONCERT LES COPAINS D’ABORD Latoue
CONCERT LES COPAINS D’ABORD Latoue samedi 6 juin 2026.
Latoue
CONCERT LES COPAINS D’ABORD
CHAPELLE SAINTE-RADEGONDE Latoue Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 21:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Les Copains d’abord exporte son talent bien au-delà de l’Occitanie, riche d’un répertoire très varié où les chants pyrénéens ont une bonne place.
3 basses, 3 barytons, 2 second ténors, et 3 premiers ténors, la recette parfaite pour un chœur réussi ! Un rendez-vous à ne pas manquer si vous aimez les superbes mélodies pyrénéennes portées par un chœur de passionnés au grand cœur. 10 .
CHAPELLE SAINTE-RADEGONDE Latoue 31800 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Les Copains d?abord exports its talent well beyond the Occitan region, with a highly varied repertoire featuring songs from the Pyrenees.
L’événement CONCERT LES COPAINS D’ABORD Latoue a été mis à jour le 2026-05-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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