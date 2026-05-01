Latoue

BAL TRAD

SALLE DES FÊTES Latoue Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez partager ce moment convivial !

Première partie du bal avec le nouveau groupe local Balenst’Oc. Ce trio composé de musiciens expérimentés nous fera voyager sur des airs trad de différents terroirs.

En deuxième partie de soirée vous pourrez danser au son d’Arredalh, groupe bien connu dans le coin !

Une auberge espagnole est proposée pour les bénévoles/adhérents qui le souhaitent pour passer un moment convivial ensemble avec les artiste et les faire manger! Merci de communiquer à l’association si vous comptez participer à ce repas partagé et ce que vous comptez apporter ! ;)

Le nombre de places étant limité par la taille de la salle nous vous conseillons vivement de réserver votre place en ligne!

Buvette sur place ! 12 .

SALLE DES FÊTES Latoue 31800 Haute-Garonne Occitanie lacunapa.assoc@gmail.com

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English :

Come and share this convivial moment!

L’événement BAL TRAD Latoue a été mis à jour le 2026-05-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE