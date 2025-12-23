Atelier land’art en Famille Belforêt-en-Perche

Atelier land’art en Famille

Foret de Bellême Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Activité de land’art (art éphémère) pour créer ses œuvres à partir d’éléments présents dans la nature.

Sur réservation (obligatoire). 1h-1h30 environ

Pour les enfants de 3 à 10 ans. 10 personnes maximum. Enfant obligatoirement accompagné.

Tarif 3.10 €/enfant , gratuit pour l’adulte qui accompagne .

Foret de Bellême Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 09 69 sejour@perchenormand.fr

English : Atelier land’art en Famille

