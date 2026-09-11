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AGENDA · Malicorne-sur-Sarthe

Atelier l’argile des tout-petits éveil à la matière Malicorne-sur-Sarthe

mercredi 28 octobre 2026 · Malicorne-sur-Sarthe

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Rue Victor Hugo
Ville
72270 Malicorne-sur-Sarthe
Département
Sarthe
Tarif
5 5 5

Malicorne-sur-Sarthe

Atelier l’argile des tout-petits éveil à la matière

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 11:00:00
fin : 2026-10-28 11:45:00

Date(s) :
2026-10-28

Atelier l’argile des tout-petits éveil à la matière
Enfants de 1 à 4 ans accompagnés d’un adulte
Il n’y a pas d’âge pour découvrir l’argile ! Les tout-petits s’éveillent à la matière et développent leurs sens en utilisant leurs mains ou des objets. Ils dessinent, jouent avec de l’argile liquide ou solide.
Tarif 5 € (gratuité pour l’accompagnant, 1 maximum par enfant) / 45 minutes / Sur réservation.   .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17  musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

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English :

Workshop clay for toddlers awakening to the material

L’événement Atelier l’argile des tout-petits éveil à la matière Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-14 par CDT72

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