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Conférence De la Grèce antique à l’Extrême-Orient, la collection de céramiques du musée Pincé d’Angers  Malicorne-sur-Sarthe

Conférence De la Grèce antique à l’Extrême-Orient, la collection de céramiques du musée Pincé d’Angers  Malicorne-sur-Sarthe vendredi 11 septembre 2026.

Adresse
24 Rue Victor Hugo
Ville
72270 Malicorne-sur-Sarthe
Département
Sarthe
Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Malicorne-sur-Sarthe

Conférence De la Grèce antique à l’Extrême-Orient, la collection de céramiques du musée Pincé d’Angers 

24 Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 19:30:00

Date(s) :
2026-09-11

Accès libre et gratuit / Sans réservation
Au sein des collections du musée Pincé (civilisations antiques et extra-européennes), la céramique occupe une place de choix. Vases grecs, raku japonais, terres cuites précolombiennes… tout un florilège de techniques, formes et décors que cette conférence propose d’explorer, en mettant en lumière les caractéristiques de chacune des productions envisagées.
Par Fabrice Rubiella, conservateur du patrimoine aux musées d’Angers.   .

24 Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire   musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

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Free and open access / No reservation required

L’événement Conférence De la Grèce antique à l’Extrême-Orient, la collection de céramiques du musée Pincé d’Angers  Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée de la Sarthe

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