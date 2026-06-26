Conférence De la Grèce antique à l’Extrême-Orient, la collection de céramiques du musée Pincé d’Angers Malicorne-sur-Sarthe vendredi 11 septembre 2026.

Malicorne-sur-Sarthe

Conférence De la Grèce antique à l’Extrême-Orient, la collection de céramiques du musée Pincé d’Angers

24 Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11 19:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Accès libre et gratuit / Sans réservation

Au sein des collections du musée Pincé (civilisations antiques et extra-européennes), la céramique occupe une place de choix. Vases grecs, raku japonais, terres cuites précolombiennes… tout un florilège de techniques, formes et décors que cette conférence propose d’explorer, en mettant en lumière les caractéristiques de chacune des productions envisagées.

Par Fabrice Rubiella, conservateur du patrimoine aux musées d’Angers. .

24 Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

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Free and open access / No reservation required

L’événement Conférence De la Grèce antique à l’Extrême-Orient, la collection de céramiques du musée Pincé d’Angers Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée de la Sarthe