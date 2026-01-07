Atelier de plumes et d’argile Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe
Atelier de plumes et d’argile Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe vendredi 28 août 2026.
Atelier de plumes et d’argile
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 15:00:00
fin : 2026-08-28 16:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Animé par Carnuta, Maison de l’homme et de la forêt
Enfants dès 4 ans et adultes.
Réservation obligatoire https://musee-faience.fr/
En famille, plongez dans l’univers des oiseaux pour identifier leurs caractéristiques plumes, bec, chant… Puis chacun pourra laisser libre cours à sa créativité en modelant son propre oiseau en argile. Une occasion de s’amuser avec la matière tout en apprenant à reconnaître ces compagnons ailés qui vivent près de nous ! .
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hosted by Carnuta, Maison de l’homme et de la forêt
L’événement Atelier de plumes et d’argile Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Vallée de la Sarthe