Atelier de plumes et d’argile Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe

Atelier de plumes et d’argile

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 15:00:00

fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Animé par Carnuta, Maison de l’homme et de la forêt

Enfants dès 4 ans et adultes.

Réservation obligatoire https://musee-faience.fr/

En famille, plongez dans l’univers des oiseaux pour identifier leurs caractéristiques plumes, bec, chant… Puis chacun pourra laisser libre cours à sa créativité en modelant son propre oiseau en argile. Une occasion de s’amuser avec la matière tout en apprenant à reconnaître ces compagnons ailés qui vivent près de nous ! .

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

