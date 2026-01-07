Atelier ocarinas en argile Malicorne-sur-Sarthe

Atelier ocarinas en argile

Atelier de fabrication d’ocarinas en argile

À partir de 8 ans ados adultes. Venez apprendre à façonner un ocarina en argile, appelé svilpaunieks en Lettonie. Cet instrument prend la forme d’un oiseau avec deux ou trois trous permettant de jouer plusieurs notes. Très simple d’utilisation, vous pourrez à l’issue de cet atelier créer vos propres mélodies ! Atelier proposé par le Centre du Patrimoine de la Facture Instrumentale (CPFI).

Réservation en amont au 02 43 48 07 17 ou à musee.malicorne@valleedelasarthe.fr .

English :

Clay ocarina-making workshop

