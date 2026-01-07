Les secrets de Malicorne visite à deux voix Malicorne-sur-Sarthe

Les secrets de Malicorne visite à deux voix

Visite commentée du village et du musée de Malicorne

Avec Thomas Brochard, guide-conférencier, et un médiateur du musée, partez à la découverte du village de Malicorne, avant de poursuivre la visite au musée installé dans une ancienne manufacture de grès. Cette balade vous dévoilera les secrets de l’histoire, de l’architecture et du patrimoine de ce village blotti au bord de la Sarthe.

Lundi 27 juillet et vendredi 14 août, 10h-12h

Circuit/visite d’une durée de 2h Recommandé à partir de 7 ans RDV devant le Château

Tarifs 10€/adulte 7€/enfant

Réservation obligatoire sur musee-faience.fr .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

English :

Guided tour of Malicorne village and museum

