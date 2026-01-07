Atelier sifflets d’argile Malicorne-sur-Sarthe

Atelier sifflets d’argile

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 11 – 11 – 10 EUR

Début : 2026-07-23 11:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

2026-07-23

Atelier animé par le Manoir de la Cour d’Asnières-sur-Vègre

La musique, ce n’est pas que pour les adultes au Moyen Âge ! Les enfants pouvaient aussi jouer leur musique grâce à de petits jouets. Le temps d’un atelier, les participants pourront créer leur propre sifflet en argile. Atelier proposé par le Manoir de la Cour (Asnières-sur-Vègre)

10 € par personne.

Réservation obligatoire sur https://musee-faience.fr/ .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

English :

Workshop hosted by Manoir de la Cour d’Asnières-sur-Vègre

