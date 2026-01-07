Atelier sifflets d’argile Malicorne-sur-Sarthe
Atelier sifflets d’argile Malicorne-sur-Sarthe jeudi 23 juillet 2026.
Atelier sifflets d’argile
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 11 – 11 – 10 EUR
Date : 2026-07-23, 11:00-12:00
Début : 2026-07-23 11:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Atelier animé par le Manoir de la Cour d’Asnières-sur-Vègre
La musique, ce n’est pas que pour les adultes au Moyen Âge ! Les enfants pouvaient aussi jouer leur musique grâce à de petits jouets. Le temps d’un atelier, les participants pourront créer leur propre sifflet en argile. Atelier proposé par le Manoir de la Cour (Asnières-sur-Vègre)
10 € par personne.
Réservation obligatoire sur https://musee-faience.fr/ .
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
English :
Workshop hosted by Manoir de la Cour d’Asnières-sur-Vègre
