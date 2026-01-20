Journée 100 % céramique à Malicorne Malicorne-sur-Sarthe

Journée 100 % céramique à Malicorne

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 119 – 119 – 119 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-06-20 2026-07-04

La céramique vous a toujours tenté ? Vous avez envie de laisser parler votre créativité ? Offrez-vous une journée qui change du quotidien, entre découverte, détente et création. Cette escapade à Malicorne vous plonge dans l’univers chaleureux et tendance de la céramique !

Au programme visite, rencontres avec des artisanes passionnées, déjeuner convivial et atelier de modelage pour créer votre propre pièce.

Une journée pour créer, échanger… et repartir avec bien plus qu’un souvenir.

Le programme

· 10h00 Accueil café et visite commentée du musée de la Faïence et de la Céramique

· 11h30 Découverte de l’atelier Vézanne avec Clélia

· 12h30 Déjeuner à L’Ardoise à Malicorne

· 14h00 Atelier modelage avec Lou, céramiste

· 17h00 Fin de la journée

Vos créations seront cuites après l’atelier. Récupération sur place ou envoi à domicile (en supplément à régler sur place auprès de Lou).

Les artisanes que vous allez rencontrer

Clélia Atelier Vézanne

Clélia est la créatrice de Vézanne, une marque artisanale française qui redonne vie à la faïence ancienne. Dans son atelier, elle transforme des fragments du passé en bijoux contemporains, créant un véritable lien entre mémoire et création, patrimoine et modernité.

Chaque pièce raconte une histoire, entre héritage et regard actuel sur la matière.

Lou François-Eugène Céramiste

Lou est devenue céramiste presque par hasard. Un jour, elle participe à un atelier découverte avec sa mère… et tout bascule. Ce qu’elle

retient avant tout, ce n’est pas seulement la matière, mais l’ambiance la simplicité, la bienveillance, le plaisir de créer sans pression.

Aujourd’hui, Lou crée exclusivement des pièces utilitaires pour l’art de la table. Des objets pensés pour être beaux, durables et faits pour le quotidien. Elle travaille le grès, une terre robuste et chaleureuse, et s’est spécialisée dans le sgraffito, une technique de gravure délicate réalisée sur la terre encore crue.

Chaque pièce est unique, façonnée et décorée entièrement à la main.

Lors de l’atelier, Lou transmet sa passion avec douceur et pédagogie. Que vous soyez débutante ou simplement curieuse, elle vous guide pas à pas, dans une ambiance détendue, propice à l’échange et à l’expérimentation. Un vrai moment pour prendre le temps, créer et se faire plaisir. .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Have you always been tempted by ceramics? Would you like to express your creativity? Treat yourself to a day away from the daily grind, where you can discover, relax and create. This getaway in Malicorne plunges you into the warm and trendy world of ceramics!

L’événement Journée 100 % céramique à Malicorne Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Vallée de la Sarthe