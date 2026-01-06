Pieds & mains en éveil Malicorne-sur-Sarthe

Pieds & mains en éveil

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2026-07-24 11:00:00

fin : 2026-08-26 11:45:00

2026-07-24 2026-08-12 2026-08-26

Atelier pour les tout-petits éveil à la matière

Enfants de 1 à 4 ans accompagnés d’un adulte

Les pieds dans l’argile puis les mains dans le sable, les tout-petits expérimentent les matières.

Activité en extérieur. Prévoir une tenue de rechange.

Tarif 5 € (gratuité pour l’accompagnant, 1 maximum par enfant) 45 minutes Sur réservation. .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

English :

Workshop for toddlers learning about materials

