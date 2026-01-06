Pieds & mains en éveil Malicorne-sur-Sarthe
Pieds & mains en éveil Malicorne-sur-Sarthe vendredi 24 juillet 2026.
Pieds & mains en éveil
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 11:00:00
fin : 2026-08-26 11:45:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-12 2026-08-26
Atelier pour les tout-petits éveil à la matière
Enfants de 1 à 4 ans accompagnés d’un adulte
Les pieds dans l’argile puis les mains dans le sable, les tout-petits expérimentent les matières.
Activité en extérieur. Prévoir une tenue de rechange.
Tarif 5 € (gratuité pour l’accompagnant, 1 maximum par enfant) 45 minutes Sur réservation. .
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
English :
Workshop for toddlers learning about materials
