Journées Européennes du Patrimoine Musée de la Faïence et de la Céramique de Malicorne

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites, ateliers,… un week-end riche en animations !

Musée et animations en accès libre tout le week-end. Ouverture en continu de 10h à 18h. .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visits, workshops… a weekend full of entertainment!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée de la Faïence et de la Céramique de Malicorne Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-06 par CDT72