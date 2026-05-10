Malicorne-sur-Sarthe

Visite de l’atelier Vézanne Bijoux en faïence jeudi du savoir-faire

5 place Duguesclin Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 15:00:00

fin : 2026-08-27 16:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Venez découvrir l’art de la mosaïque et un univers coloré rempli de joie !

En tant qu’artiste mosaïste à temps plein, Céline Noury exprime sa volonté de diffuser de la joie par ses créations. .

5 place Duguesclin Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

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English :

Come and discover the art of mosaics and a colorful world full of joy!

L’événement Visite de l’atelier Vézanne Bijoux en faïence jeudi du savoir-faire Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Vallée de la Sarthe