Création de boucles d’oreilles Malicorne-sur-Sarthe

Création de boucles d’oreilles

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 65 – 65 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 12:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Animé par Rose Cobalt.

Dès 16 ans ados/adultes. Venez créer votre propre paire de boucles d’oreille en porcelaine accomapgné par la céramiste de l’atelier Rose Cobalt.

Cette dernière vous présentera les différentes techniques de fabrication et de décor (mouchetage, peinture à l’engobe, utilisation des poires à engobe, crayon oxyde, sgraffito, mishima, empreintes etc…), puis vous pourrez fabriquer 1 paire de boucles d’oreille (ou 2 pendentifs).

Vous pourrez laisser libre cours à votre imagination! Si vous en manquez, je vous proposerai des modèles de formes et de décor, les possibilités sont infinies!

Le prix comprend l’atelier, L’émaillage et l’assemblage des boucles par la céramiste et l’envoi postal à votre domicile en lettre suivie (Il faudra compter 10 jours à 3 semaines après l’atelier pour recevoir vos boucles.)

Tarif 65€ 2h30 Sur réservation en amont au 02 43 48 07 17 ou à musee.malicorne@valleedelasarthe.fr .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

