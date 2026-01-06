Atelier Peindre avec des végétaux Malicorne-sur-Sarthe

Atelier Peindre avec des végétaux

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 15:00:00

fin : 2026-08-27 16:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Animé par l’île MoulinSart

6-12 ans

8 € par personne

Réservation obligatoire.

Pendant des siècles, l’homme a créé des couleurs, pour teindre des tissus ou fabriquer de la peinture, grâce à des matières naturelles. Partez à la recherche d’éléments naturels dans le jardin du musée pour constituer votre propre palette végétale. Réalisez ensuite une œuvre visuelle à partir de la peinture créée. Atelier proposé par l’Ile Moulinsart (Fillé-sur-Sarthe). .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

