Atelier Peindre avec des végétaux Malicorne-sur-Sarthe
Atelier Peindre avec des végétaux Malicorne-sur-Sarthe jeudi 27 août 2026.
Atelier Peindre avec des végétaux
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 15:00:00
fin : 2026-08-27 16:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Animé par l’île MoulinSart
6-12 ans
8 € par personne
Réservation obligatoire.
Pendant des siècles, l’homme a créé des couleurs, pour teindre des tissus ou fabriquer de la peinture, grâce à des matières naturelles. Partez à la recherche d’éléments naturels dans le jardin du musée pour constituer votre propre palette végétale. Réalisez ensuite une œuvre visuelle à partir de la peinture créée. Atelier proposé par l’Ile Moulinsart (Fillé-sur-Sarthe). .
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
English :
Hosted by l’île MoulinSart
