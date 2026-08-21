Visite libre du musée, Musée de la faïence et de la céramique, Malicorne-sur-Sarthe
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la faïence et de la céramique · Malicorne-sur-Sarthe
Informations pratiques
Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée de la faïence et de la céramique Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre et gratuite du musée
Musée de la faïence et de la céramique Rue Victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe, France Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire 0243480717 https://musee-faience.fr Le musée retrace l’histoire de la céramique à travers un fonds ancien de plus de 5 000 pièces et trois parcours thématiques (jeune public et famille, sensoriel et nature) qui s’adaptent à tous. En famille ou entre amis, amateur de céramique ou curieux des richesses du patrimoine local, chaque visiteur peut désormais vivre son expérience et créer ses souvenirs du musée.
Il met en avant un passé industriel en présentant de nombreuses céramiques utilitaires, en grès, terre cuite ou terre vernissée produites à Malicorne. Du Mans : D23, direction la Suze-sur-Sarthe / Malicorne-sur-Sarthe (30 min) De la Flèche : D12 / D18 direction Malicorne-sur-Sarthe (20 min) De Paris / Angers/ Nantes : Autoroute A11 sortie n°10 Sablé/La Flèche
Visite libre et gratuite du musée
©CC Val de Sarthe
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